«Спартак» подтвердил громкую отставку

«Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора клуба. Он продолжит работу в совете директоров красно-белых и будет советником нового генерального директора. «Спартак» сообщил, что изменения связаны с семейными обстоятельствами.

«Малышев руководил «Спартаком» с лета 2023 года. За это время под его началом проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом блоках клуба, приняты к исполнению масштабные инфраструктурные проекты, структурированы многие внутриклубные процессы, также преобразован стадион «Лукойл Арена», обновлена программа матчдэй.

Клуб благодарит Олега Александровича за плодотворную работу на посту гендиректора и желает удачи в дальнейшей деятельности в составе совета директоров!» – говорится в сообщении клуба.