«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» опубликовала посты по итогам матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«Нет ничего обиднее поражения в дерби.

Начало матча получилось удручающим, но команда собралась и показала настрой, который нужно сохранить на продолжение сезона.

Впереди пауза на матчи сборных. Обязательно проанализируем ошибки и вернемся сильнее.

Гостевая трибуна сегодня была забита до отказа и гнала парней вперeд до последней секунды.

Спасибо за поддержку, красно-белые!» – написал клуб.