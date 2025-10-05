«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» опубликовала посты по итогам матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).
«Нет ничего обиднее поражения в дерби.
Начало матча получилось удручающим, но команда собралась и показала настрой, который нужно сохранить на продолжение сезона.
Впереди пауза на матчи сборных. Обязательно проанализируем ошибки и вернемся сильнее.
Гостевая трибуна сегодня была забита до отказа и гнала парней вперeд до последней секунды.
Спасибо за поддержку, красно-белые!» – написал клуб.
- У ЦСКА 1+1 оформил Данил Круговой.
- Красно-синие вышли в лидеры РПЛ.
- «Спартак» отстает на 6 очков.
Источник: телеграм-канал «Спартака»