Появилось оригинальное объяснение эпичному промаху Дзюбы с пенальти

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал ничью «Акрона» и «Зенита» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба попал с пенальти в перекладину на 90+5 минуте матча.

Дзюба в 2015-2022 годах выступал за «Зенит».

«Акрон» остался в зоне переходных матчей.

«Команда Заура Тедеева дома сыграла вничью с бывшим гегемоном и показала очень качественный футбол.

Все могло быть еще лучше, но Дзюба слишком рано стал думать, что расскажет прессе, и не забил пенальти на 95-й минуте», – написал Борзыкин.