  Орлов – о незабитом пенальти Дзюбы: «Артем вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»

Орлов – о незабитом пенальти Дзюбы: «Артем вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»

Сегодня, 12:23
1

Комментатор Геннадий Орлов высказался о незабитом пенальти форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

  • Форвард попал в перекладину на 90+5 минуте матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
  • Дзюба в 2015-2022 годах выступал за «Зенит».
  • «Акрон» остался в зоне переходных матчей.

«Зенит» потерял очки в Самаре, но мог ведь вообще уехать оттуда ни с чем. Гостям нужно сказать спасибо Дзюбе, который не реализовал пенальти. Ну что поделать – бывает... Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в питерском клубе (смеется). Это шутка, конечно.

Хотя если взять сам пенальти... Не знаю. Могу понять Семака, который пожимает плечами. Все уже запутались в формулировках, трактовках. Мяч сначала попал Дугласу в лицо, а уже потом отлетел в руку, опустился на руку. И разве это 11-метровый? Не уверен. Во всяком случае пусть Мажич со своими помощниками наконец-то разъяснит общественности такие вещи. Где рука, где не рука, где фол?

Никто же ничего не понимает. Все в неведении! Ну пусть наши судьи издадут методичку, опубликуют ее. А то все время приходится гадать. Это не дело. Трактовки должны быть одинаковыми. РФС должен работать», – сказал Орлов.

Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери 3
Тедеев – об эпичном промахе Дзюбы: «Нужно проявить к Артему доброту, тепло и поддержку»
Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше» 11
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Дзюба Артем Орлов Геннадий
