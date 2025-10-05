Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Все будет супер»: фигуристка Медведева прокомментировала ситуацию в «Динамо» при Карпине

«Все будет супер»: фигуристка Медведева прокомментировала ситуацию в «Динамо» при Карпине

Сегодня, 11:12
3

Евгения Медведева, двукратный серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию, оценила ситуацию в «Динамо».

  • Летом команду принял Валерий Карпин.
  • Накануне «Динамо» уступило в 11-м туре РПЛ «Локо» (3:5).
  • Бело-голубые занимают 8-е место в РПЛ.

«После смены тренера абсолютно точно нужно время. Наверное, чуть больше, чем многие хотят. Это нормально, адаптация – это здорово. Тем более к самым главным стартам всегда набирается форма. Я всегда во второй половине сезона каталась супер. Поэтому, возможно, стоит просто чуть подождать.

Не нужно забывать, что ребятам сейчас действительно сложно, очень много перемен. Изменения не только в стратегии игры, а, насколько я знаю, и в тренировках, питании, им нужна просто адаптация. Поэтому верим, ждем, я уверена, что все будет супер», – сказала Медведева.

Фигуристка Медведева выложила фото в соблазнительном нижнем белье

Евгения Медведева – болельщица «Динaмo» и одна из самых красивых фигуристок планеты

Топ-10 самых красивых спортсменок России

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (3)
Анатолий-Машинов-vkontakt
1759653534
Карпин красавчик!
Ответить
FCSpartakM
1759653848
да мы тоже только за, чтобы Валера остался.
Ответить
andr45
1759656499
МЕДВЕДЕВА «После смены тренера абсолютно точно нужно время. К самым главным стартам всегда набирается форма.» Краснодар – Динамо М 1 : 0 Динамо М – ЦСКА 1 : 3 Динамо М – Спартак М 2 : 2 Динамо М – Локомотив М 3 : 5 И какие же старты главные?))
Ответить
