«Все будет супер»: фигуристка Медведева прокомментировала ситуацию в «Динамо» при Карпине

Евгения Медведева, двукратный серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию, оценила ситуацию в «Динамо».

Летом команду принял Валерий Карпин.

Накануне «Динамо» уступило в 11-м туре РПЛ «Локо» (3:5).

Бело-голубые занимают 8-е место в РПЛ.

«После смены тренера абсолютно точно нужно время. Наверное, чуть больше, чем многие хотят. Это нормально, адаптация – это здорово. Тем более к самым главным стартам всегда набирается форма. Я всегда во второй половине сезона каталась супер. Поэтому, возможно, стоит просто чуть подождать.

Не нужно забывать, что ребятам сейчас действительно сложно, очень много перемен. Изменения не только в стратегии игры, а, насколько я знаю, и в тренировках, питании, им нужна просто адаптация. Поэтому верим, ждем, я уверена, что все будет супер», – сказала Медведева.

