Мостовой прокомментировал сенсационную ничью «Акрона» и «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о ничьей «Акрона» и «Зенита» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Зенит» вел в счете.

«Акрон» на 90+5 минуте не реализовал пенальти.

«Зенит» проводит 100-й сезон.

«Ничья между «Акроном» и «Зенитом» очень удивила. Не смог посмотреть матч из-за мероприятия, но был уверен, что «Зенит» выиграет. Когда увидел, что счeт 1:1, да и ещe Дзюба не забил, был ошарашен. В шоке от статистики, которая была не в пользу «Зенита».

В лишний раз убеждаюсь, что питерцы вроде набирают и наверху, но рядом ещe и другие топ-клубы. Что касается незабитого мяча Дзюбы, можно сказать, Артeм подумал, что это очко пригодится «Зениту», – сказал Мостовой.