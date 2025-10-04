Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Динамо» (5:3) в 11-м туре РПЛ.

Красно-зеленые уступали в счете.

«Локо» вернулся на 1-е место.

Команда Галактионова не проигрывает в РПЛ 17 матчей подряд.

– Играли против высококлассного соперника, где собраны очень сильные футболисты группы атаки. В «Динамо» подбор игроков один из сильнейших в лиге, тем более когда по ходу матча могут выпустить таких игроков как Тюкавин и Гладышев. Соперник после гола усилил давление, создал два‑три хороших момента, мы в этом плане ребят похвалили за то, что смогли вернуться в игру. Старались не прижиматься к своим воротам, встречают высоко. Победа в дерби осталась за нами, и мы очень рады.

– Идеальный матч с точки зрения атаки?

– Об идеале говорить не стоит, всегда есть вещи, которые можно улучшать. В позиционном нападении, например, не хватило хладнокровия. В быстрых атаках мы свои моменты реализовали, здесь можно быть довольны.