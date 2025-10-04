Дзюба впервые за 19 лет карьеры промахнулся с пенальти

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти на 90+5 минуте матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
Дзюба впервые в карьере не попал в створ с пенальти – попал в перекладину. Речь идет только об ударах внутри матча – без послематчевых серий.
- Взрослая карьера Артема началась в 2006 году.
- 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 11 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- Безвыигрышная серия тольяттинцев достигла 13 игр подряд (без учета послематчевых пенальти в кубковых встречах).
Источник: «Бомбардир»