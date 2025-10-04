Дзюба впервые за 19 лет карьеры промахнулся с пенальти

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти на 90+5 минуте матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Дзюба впервые в карьере не попал в створ с пенальти – попал в перекладину. Речь идет только об ударах внутри матча – без послематчевых серий.