Дзюба впервые за 19 лет карьеры промахнулся с пенальти

Вчера, 20:36
4

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти на 90+5 минуте матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Дзюба впервые в карьере не попал в створ с пенальти – попал в перекладину. Речь идет только об ударах внутри матча – без послематчевых серий.

  • Взрослая карьера Артема началась в 2006 году.
  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 11 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • Безвыигрышная серия тольяттинцев достигла 13 игр подряд (без учета послематчевых пенальти в кубковых встречах).

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем
Комментарии (4)
Вжыхъ
1759603633
Повезло. Кому только...
Ответить
Интерес
1759604492
Сара дала Маху...
Ответить
VVM1964
1759607635
"Акелла промахнулся ! - нужен новый вожак" !)...
Ответить
алдан2014
1759620248
Зина отскочила
Ответить
