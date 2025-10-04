Мусаев выразил недовольство после победы «Краснодара» над «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Краснодар» вышел на 1-е место.

Прервалась 7-матчевая беспроигрышная серия «Ахмата» в РПЛ.

Это был 1-й матч Мусаева против Станислава Черчесова.

– Недоволен, в первом тайме «Ахмат» создал нам много проблем и моментов, нельзя столько позволять. Хорошо, что мы были хороши в реализации, забили свои моменты, Стас Агкацев потащил пенальти. Но первым таймом недоволен, нельзя так играть.

Второй тайм был нормального качества, практически ничего не дали сопернику сделать, сами были опасны в атаках. Была определенная нервозность перед матчем, не могли забить три матча. Я рад, что добыли эту сложнейшую победу, другой она и не могла быть. Идем дальше, пауза на игры сборных сейчас к месту.

– Что с Торменой?

– Ударился в штангу. Надеемся, что это ушиб, но нужно делать снимок.