Тедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на незабитый пенальти Артема Дзюбы.

Форвард попал в перекладину на 90+5 минуте матча 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Дзюба в 2015-2022 годах выступал за «Зенит».

«Акрон» остался в зоне переходных матчей.

«Артем был выхолощен к концу матча, и поэтому так сложилось с точки зрения пенальти. Это определенный образ эмоций, который может повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности», – сказал Тедеев.