Губерниев прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти в матче с «Зенитом»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на незабитый пенальти Артема Дзюбы.

Форвард попал в перекладину на 90+5 минуте матча 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Дзюба в 2015-2022 годах выступал за «Зенит».

«Акрон» остался в зоне переходных матчей.

«Это спорт. Дзюба мог забить, а мог и не забить. Чем больше таких развязок, тем выше интерес к футболу. Дзюба молодец. Бывает. Конечно, ему хотелось забить, «Акрон» упирался. У нас очень хороший чемпионат, и люди настраиваются на «Зенит» очень серьезно. Это можно только приветствовать.

В любом случае пенальти – это игровой момент. Чего переживать‑то? Забил или не забил… Конечно, пенальти надо забивать. Но это рабочий игровой момент. Футбол состоит из забитых пенальти и незабитых. Будет сильнее, в следующий раз забьет», – сказал Губерниев.