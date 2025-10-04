Введите ваш ник на сайте
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»

Сегодня, 15:41
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

  • «Зенит» забил 1-м.
  • На 90+5 минуте «Акрон» не реализовал пенальти – Артем Дзюба попал в перекладину.
  • «Зенит» упустил шанс выйти на 1-е место.

«Начали матч хорошо, до забитого мяча был хороший контроль. После забитого интенсивность наша стала ниже, было пару опасных подходов у «Акрона». Наш пропущенный мяч – грубая ошибка. В остальном в обороне сыграли нормально.

Вторая часть первого тайма в атаке не понравилась, второй тайм в этом плане был лучше. Не получался удар, к сожалению, не смогли победить», – сказал Семак.

Еще по теме:
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном» 3
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
Тедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Семак Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1759581884
Семака пора снимать! С такими игроками команда болтается в средине!
Ответить
Everest13
1759582443
Спасибо за ничью, она еще многим пригодится
Ответить
Romeo 123
1759583161
Просто семак обосрался и обосрался очень давно , физрук
Ответить
VVM1964
1759583210
"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо..." (с) !)))...
Ответить
...уефан
1759583906
...Зениту, с таким составом, не великий тренер нужен, а великий мотиватор...
Ответить
Интерес
1759584482
Чё все возмущаются? Я доволен...
Ответить
JIEGEHDA
1759584835
Зенит сыграл плохо . Плохо не по игре а по результату . И причем виноват в данном случае сам тренер . Потому что несколько игроков играют из кожи вон а другие " ну как пойдет надрываться не будем " . Это раз . Второе . Если залететь на ветку Спердака . То эти недолюди плачут . Мол не ветка Зенита что ты тут делаешь. А тут половина комментариев из этих свинских . Просто впервую очередь будьте людьми . Мужиков из вас вряд-ли сделать . Тут нет разных веток . Залетели . Не понравился один не вините всех и весь клуб . Тут из ваших и из наших есть мраз..оты. Уважайте просто людей которые тут высказывают своё мнение. Обсуждают матчи и клубы .
Ответить
Taps
1759585734
Жалкая убогая игра Зенита. Куча нападающих ... и пшик !
Ответить
FWSPM
1759586098
Глядя в календарь где идут оренбург акрон и сочи нестолетним казалось что вот он наконец свет в тоннеле три победы в трех матчах и снова болтовня маразматика орлова про гегемонию суперзвезда глушков едет в барселону и вот это вот все. Ну а что по итогу? Очередной позорный отскок. Кто виноват и что делать?
Ответить
