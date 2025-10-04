Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

«Зенит» забил 1-м.

На 90+5 минуте «Акрон» не реализовал пенальти – Артем Дзюба попал в перекладину.

«Зенит» упустил шанс выйти на 1-е место.

«Начали матч хорошо, до забитого мяча был хороший контроль. После забитого интенсивность наша стала ниже, было пару опасных подходов у «Акрона». Наш пропущенный мяч – грубая ошибка. В остальном в обороне сыграли нормально.

Вторая часть первого тайма в атаке не понравилась, второй тайм в этом плане был лучше. Не получался удар, к сожалению, не смогли победить», – сказал Семак.