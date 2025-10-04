Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал предматчевое интервью перед игрой 11-го тура РПЛ против «Акрона».
– Почему Александр Соболев и Страхиня Эракович выходят в стартовом составе?
– Такой выбор был сделан, исходя из нашей структуры и рисунка игры. Кто‑то лучше или хуже выглядит.
Мы смотрим, как ребята тренируются в недельном цикле, и уже принимаем решение, кто на сегодняшний день, на наш взгляд, готов. Лучше рассматриваем все эти нюансы, которые нам важны будут в игре.
- Матч в Самаре начнется в 13:00 мск.
- В сезоне РПЛ у Соболева 9 матчей, 3 гола, ассист.
- «Зенит» в случае победы выйдет на 1-е место.
Источник: «Матч ТВ»