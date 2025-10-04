Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал предматчевое интервью перед игрой 11-го тура РПЛ против «Акрона».

– Почему Александр Соболев и Страхиня Эракович выходят в стартовом составе?

– Такой выбор был сделан, исходя из нашей структуры и рисунка игры. Кто‑то лучше или хуже выглядит.

Мы смотрим, как ребята тренируются в недельном цикле, и уже принимаем решение, кто на сегодняшний день, на наш взгляд, готов. Лучше рассматриваем все эти нюансы, которые нам важны будут в игре.