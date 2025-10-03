Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пономарев радикально высказался о легионерах в РПЛ

Вчера, 18:43
6

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев призвал избавиться от всех иностранных футболистов, выступающих в чемпионате России.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Давайте выкинем всех иностранцев к чертовой матери! Объявить форс-мажор и не платить им деньги. Пускай катятся на все четыре стороны.

Пускай потом этим ФИФА и УЕФА занимаются, платят им деньги. Но это никто не будет делать пока у нас самый верх не включится. Министр [спорта РФ Михаил Дегтярев] даже не решит этот вопрос, но хотя бы пять легионеров на поле – это уже лучше.

Выживет наш чемпионат без этих иностранцев. Раньше же справлялись как-то. Когда у нас легионеров не было, мы до полуфинала чемпионата мира доходили, а наши футболисты выступали за сборные мира и Европы.

Сейчас наших кого-то бы поставили в сборную мира? Говорили, что иностранцы придут, наши будут перенимать их опыт. Ни фига! Есть выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики, он футбол-то не видел, только с дерева слез, а вдруг выходит и играет.

У российских ребят тоже есть природные качества, чтобы играть. Не верю, что у нас интересных ребят нет», – заявил Пономарев.

Еще по теме:
Игроков «Спартака» уличили в интеллектуальной слабости 8
Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом 3
Пономарев назвал залог победы ЦСКА над «Балтикой» 2
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1759508061
"Есть выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики, он футбол-то не видел, только с дерева слез, а вдруг выходит и играет." уточнение: не с дерева - а с пальмы. не слез - а его стрясли с неё и увезли в тарасятник.
Ответить
subbotaspartak
1759510665
...Есть выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики, он футбол-то не видел, только с дерева слез, а вдруг выходит и играет.... Он сумасшедший, почему вы его печатаете?
Ответить
Бан
1759512337
Раньше был чемпионат СССР, население было вдвое больше, а футбол финансировался на государственном уровне. Смотреть было нечего, да и не на чем, поэтому люди шли толпами на стадионы. Теперь время другое. Никто не будет смотреть на скучные матчи "бей-беги". Тем более без международных встреч.
Ответить
jerry093
1759512401
мне уже больно видеть эту фамилию в ленте
Ответить
Интерес
1759513677
Всего много справедливого и недостойного зрелого человека намешано! Тут даже не ложка дёгтя в бочке мёда,а похлеще.Несъедобно.
Ответить
...уефан
1759516809
...у белочки, ещё и маразм был...
Ответить
Главные новости
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
1
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
3
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
14:25
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Все новости
Все новости
Реакция Тедеева на драматичную ничью «Акрона» с «Зенитом»
16:10
1
ВидеоГуберниев прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти в матче с «Зенитом»
15:59
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
15:03
1
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
80
Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок
14:48
Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича
14:39
2
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
4
Инсайдер анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
13:59
3
ВидеоИгрок сборной Бразилии забил в свои ворота в матче «Зенит» – «Акрон»
13:49
8
Только 2 игрока провели в чемпионате России больше матчей, чем Дзюба
13:16
1
Непомнящий заявил, что Станкович мешает «Спартаку»
13:10
2
Прогноз Бубнова на ЦСКА – «Спартак»
12:57
4
Где смотреть матч «Балтика» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:50
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:48
Где смотреть матч «Сочи» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:46
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона»
12:45
1
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:44
Ловчев призвал Карпина уволиться
12:32
6
Назван фаворит бомбардирской гонки РПЛ
12:25
1
Писарев объяснил, почему рекомендовал «Ювентусу» Осипенко
12:16
1
Рабинер назвал своего любимого игрока всех времен и народов
12:06
1
Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство
11:55
2
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 4 октября
11:51
4
ФотоДмитрий Маликов сделал фото с Мостовым
11:37
3
Раскрыты причины отставки главы «Динамо»
11:24
2
Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»
11:11
1
Оффор из «Балтики» описал Калининград одним прилагательным
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 