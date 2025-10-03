Карпин объяснил, почему не вызвал Мостового в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие вингера «Зенита» Андрея Мостового в итоговом составе национальной команды на октябрьские товарищеские матчи.

«В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне.

В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые также в прошлый раз были только в расширенном списке», – объяснил Карпин.