Радимов сфотографировался с самой сексуальной спортивной ведущей России

Спортивная ведущая Зухра Уразбахтина выложила в соцсети новое фото.
Девушка запечатлена вместе с экс-футболистом Владиславом Радимовым и экс-хоккеистом Никитой Филатовым.
- Где состоялась встреча, Уразбахтина не сообщила.
- Радимов сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».
- Ранее он тренировал «Зенит-2».
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной