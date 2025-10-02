Введите ваш ник на сайте
ЦСКА не исключил покупку игрока «Локомотива»

Вчера, 15:09
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

– Будет ли ЦСКА интересен Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно?

– Очень сложно сейчас об этом говорить, может многое чего произойти. Но то, что Баринов – один из лучших российских игроков на этой позиции, ни у кого не вызывает сомнений. Уверен, что большое количество клубов, в том числе топ-клубов России, хотели бы иметь этого футболиста у себя в составе.

Никогда не говори никогда. Но мы предпочитаем действовать максимально корректно, и если не будет согласия всех сторон, то провоцировать и перегибать палку не намерены. Все в разумных пределах.

  • 29-летний Баринов в этом сезоне провел за «Локомотив» 15 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
  • Срок контракта Баринова с «Локомотивом» рассчитан до середины следующего года.

Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»
Дивеев назвал главного соперника ЦСКА
Мостовой предсказал результат дерби ЦСКА – «Спартак»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Бабаев Роман
Интерес
1759408728
Своих хулиганов хватает.
Ответить
АЛЕКС 58
1759417772
Лучший? Со слов его агента?
Ответить
boris63
1759454001
Интересно, ну возьмут, а куда втыкать его будут? У нас есть Кисляк не хуже, даже лучше, Ванька, да и Виагера куда девать. Не, однозначно не нужен Барин, да и прокладки у него уже прохудились, песок начал сыпаться.
Ответить
  • Читайте нас: 