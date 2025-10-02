ЦСКА не исключил покупку игрока «Локомотива»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

– Будет ли ЦСКА интересен Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно?

– Очень сложно сейчас об этом говорить, может многое чего произойти. Но то, что Баринов – один из лучших российских игроков на этой позиции, ни у кого не вызывает сомнений. Уверен, что большое количество клубов, в том числе топ-клубов России, хотели бы иметь этого футболиста у себя в составе.

Никогда не говори никогда. Но мы предпочитаем действовать максимально корректно, и если не будет согласия всех сторон, то провоцировать и перегибать палку не намерены. Все в разумных пределах.