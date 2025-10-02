Судьям РПЛ повысят зарплату: «Арбитры будут очень довольны»

Арбитров РПЛ ждет повышение зарплаты. Об этом рассказал их начальник Милорад Мажич.

«Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров и ВАР, но также повысятся заработки и у ассистентов, резервных и так далее. Уверен, судьи этим будут очень довольны.

Мы хотим, чтобы никто не думал, что может получить что-то на стороне – чтобы профессия арбитра оплачивалась достойно, и у людей даже мысли не было поступить нечестно. Надеемся, изменения будут приняты до конца текущего года», – сказал Мажич.