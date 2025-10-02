Введите ваш ник на сайте
  • Судьям РПЛ повысят зарплату: «Арбитры будут очень довольны»

Судьям РПЛ повысят зарплату: «Арбитры будут очень довольны»

Вчера, 10:54
14

Арбитров РПЛ ждет повышение зарплаты. Об этом рассказал их начальник Милорад Мажич.

«Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров и ВАР, но также повысятся заработки и у ассистентов, резервных и так далее. Уверен, судьи этим будут очень довольны.

Мы хотим, чтобы никто не думал, что может получить что-то на стороне – чтобы профессия арбитра оплачивалась достойно, и у людей даже мысли не было поступить нечестно. Надеемся, изменения будут приняты до конца текущего года», – сказал Мажич.

  • Серб в России с 2023 года.
  • Ранее он судил на уровне ЧМ и Лиги чемпионов.
  • Контракт Мажича истекает летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мажич Милорад
Пётр-Лаврухин-google
1759395546
ГазГрязевые денег своим не жалеют.
Ответить
Каратель помойников
1759396323
Этих ушлепков на МРОТ посадить за такое судейство,а они им повышение
Ответить
NewLife
1759396680
За чей счет банкет ?
Ответить
Просто-333
1759398614
Пир во время чумы...
Ответить
bashnat013
1759398790
Платить будут команды хозяев!
Ответить
saf05
1759398831
Ну наконец-то признали что они взятки брали, теперь не будут. Будут ещё больше брать.
Ответить
Интерес
1759400987
Заслужили.Верной службой Мажичу.Себя хоть не забыл???
Ответить
ilich55
1759401411
Интересный этот хлопец, Милорад Мажич. Одного не понимает, что много денег не бывает и что он живёт в России.
Ответить
slavа0508
1759406390
Мне похер сколько получают и будут получать судьи . смотрю в свой карман ...но с коррупцией не так надо бороться ...
Ответить
АЛЕКС 58
1759413998
Караси брали в конвертах,и будут брать.!
Ответить
