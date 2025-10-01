Губерниев – о матче Россия – США: «А если Трамп обидится на ФИФА?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о потенциальной товарищеской встрече между сборными России и США.

«Еще бы ФИФА видела препятствия к проведению такого матча. А если на них Трамп обидится? Реверанс в сторону США.

Матч Россия – США может послужить мощнейшим локомотивом нашего возвращения на международные соревнования.

Это даже не столько спортивная история, а политическая. Это прекрасно!» – сказал Губерниев.