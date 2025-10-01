Губерниев – о матче Россия – США: «А если Трамп обидится на ФИФА?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о потенциальной товарищеской встрече между сборными России и США.
«Еще бы ФИФА видела препятствия к проведению такого матча. А если на них Трамп обидится? Реверанс в сторону США.
Матч Россия – США может послужить мощнейшим локомотивом нашего возвращения на международные соревнования.
Это даже не столько спортивная история, а политическая. Это прекрасно!» – сказал Губерниев.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией и Иорданией.
Источник: «Все про спорт»