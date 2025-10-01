Игнашевич назвал самого сильного игрока РПЛ

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич считает лучшим футболистом РПЛ нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
– Алексей Батраков теперь стоит 23 миллиона евро по оценке Transefrmarkt, и он самый дорогой российский футболист. Вы согласны, что он лучший футболист лиги?
– Мне кажется, самый сильный футболист у нас – это Максим Глушенков. Батраков проводит второй сильный сезон, он молодец, так же должен продолжать. Если они поедут в Европу в ближайшее время, с удовольствием буду за ними следить. Пожелаю им удачи.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 11 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста. Transefrmarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
- 20-летний Батраков в текущем сезоне в 13 встречах забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
