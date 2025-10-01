Игнашевич назвал самого сильного игрока РПЛ

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич считает лучшим футболистом РПЛ нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Алексей Батраков теперь стоит 23 миллиона евро по оценке Transefrmarkt, и он самый дорогой российский футболист. Вы согласны, что он лучший футболист лиги?

– Мне кажется, самый сильный футболист у нас – это Максим Глушенков. Батраков проводит второй сильный сезон, он молодец, так же должен продолжать. Если они поедут в Европу в ближайшее время, с удовольствием буду за ними следить. Пожелаю им удачи.