Генич поделился инсайдом о Глушенкове

1 октября, 12:55
3

Российский комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове. По его словам, игрок наладил взаимоотношения с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Я не знаю, открою я там инсайд или нет. Это даже не слух, а реальная история. Я почему говорю про психологическую помощь для Жерсона, может быть, он действительно там тоскует сейчас, хоть и много бразильцев, может быть, он переживает, что не уехал в Саудовскую Аравию.

Но действительно были проблемы у Макса [Глушенкова], и, насколько я знаю, к нему приезжал Николай Юрьевич Ларин – дипломированный психолог. Все мы знаем, как чертановские воспитанники относятся к Николаю Юрьевичу.

Сам приезжал или по просьбе Макса? Сам приехал, чтобы поговорить с Максом, потому что он знал и понимал, что есть какие-то, как сказать, проблемки у Глушенкова с Семаком. И Николай Юрьевич приезжал, вeл разговор, беседу. И у Макса папа – футболист, и с ним тоже, разумеется, разговор был. Видимо достучались, потому что именно после этого разговора, визита Николая Юрьевича, Макс, может быть, что-то пересмотрел.

Плюс Сергею Богдановичу очень сложно к нему подобрать ключик. Но вроде бы как сейчас удалось это сделать, потому что я знаю, что и Глушенков с Семаком пообщались, всe наладили.

И, судя по всему, как сейчас Макс выглядит и где он играет, и как он играет, это всe пока следствие вот этих разговоров. Сейчас пошeл такой снова конфетно-букетный [период], где ему дают возможность себя реализовать. В футболе не бывает мелочей, и действительно, может быть, какой-то разговор повлиял. И сейчас мы видим ренессанс Максима Глушенкова» – сказал Генич.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 11 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • В игре 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» он забил 4 мяча.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Глушенков Максим Генич Константин
Цугундeр
1759314045
)) Ай ,умница.) Впору заказывать бронзовый бюстик ПурГеничу на Крестовском, прямо рядом с памятником Кирычу и прикопать. По шею.)
Ответить
FWSPM
1759319434
аутсайдеры в календаре закончатся и ренесанс подойдет к концу
Ответить
Интерес
1759322784
Главное, чтобы до психиатра дело не дошло!
Ответить
