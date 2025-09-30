Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в Алматы (5:0) благодаря хет-трику Мбаппе

«Кайрат» крупно проиграл «Реалу» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме казахстанская команда пропустила только один гол с пенальти, зато после перерыва соперник забил еще четыре мяча.
Килиан Мбаппе оформил хет-трик, в концовке матча отличились Эдуардо Камавинга и Браим Диас.
В другой встрече «Аталанта» вырвала победу над «Брюгге» – 2:1.
Лига чемпионов. 2 тур
Кайрат - Реал - 0:5 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Мбаппе, 25 (с пенальти); 0:2 - К. Мбаппе, 52; 0:3 - К. Мбаппе, 74; 0:4 - Э. Камавинга, 83; 0:5 - Б. Диас, 90+3.
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Лига чемпионов. 2 тур
Аталанта - Брюгге - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Х. Цолис, 38; 1:1 - Л. Самарджич, 74 (с пенальти); 2:1 - М. Пашалич, 87.
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Раоуль Белланова
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Источник: «Бомбардир»