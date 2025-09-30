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  • Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в Алматы (5:0) благодаря хет-трику Мбаппе

Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в Алматы (5:0) благодаря хет-трику Мбаппе

30 сентября 2025, 21:37
11

«Кайрат» крупно проиграл «Реалу» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме казахстанская команда пропустила только один гол с пенальти, зато после перерыва соперник забил еще четыре мяча.

Килиан Мбаппе оформил хет-трик, в концовке матча отличились Эдуардо Камавинга и Браим Диас.

В другой встрече «Аталанта» вырвала победу над «Брюгге» – 2:1.

Лига чемпионов. 2 тур
Кайрат - Реал - 0:5 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Мбаппе, 25 (с пенальти); 0:2 - К. Мбаппе, 52; 0:3 - К. Мбаппе, 74; 0:4 - Э. Камавинга, 83; 0:5 - Б. Диас, 90+3.
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Кайрат
Реал
Шерхан Калмурза
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Луиш Мата
0%
Александр Мартынович
0%
Егор Сорокин
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Дамир Касабулат
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Офри Арад
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Александр Мрынский
0%
Еркин Тапалов
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Таблица турнира

Лига чемпионов. 2 тур
Аталанта - Брюгге - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Х. Цолис, 38; 1:1 - Л. Самарджич, 74 (с пенальти); 2:1 - М. Пашалич, 87.
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Аталанта
Брюгге
Марко Карнесекки
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Онест Аганор
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Лоренцо Бернаскони
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Одилон Коссуну
0%
Берат Джимсити
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Раоуль Белланова
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Мартен де Рон
0%
Эдерсон
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Марио Пашалич
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Адемола Лукман
0%
Никола Крстович
0%
Давиде Дзаппакоста
0%
Марко Брешианини
0%
Лазар Самарджич
0%
Камалдин Сулемана
0%
Юнус Муса
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Хоакин Сейс
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Жоэль Ордоньес
0%
Брэндон Мехеле
0%
Кириани Саббе
0%
Александар Станкович
0%
Ханс Ванакен
0%
Сиссе Сандра
0%
Карлос Форбс
0%
Христос Цолис
0%
Николо Тресольди
0%
Бьорн Мейер
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Саид Ромеро
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Уго Ветлесен
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0%
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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Кайрат Аталанта Брюгге
Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1759257771
Ожидаемый исход,но нужно отдать должное игрокам Кайрата.Понятно,что класса игрокам очень не достает,но показали рвение и желание.Вратарь молодчик,хоть и заработал пенальти
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САНЁК17
1759257856
Уважение гостей продлился всего лишь 25 минут, а потом гости начали борзит
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Mirak92
1759259231
Я же говорил что 5-0 будет
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FFR
1759261533
Ожидаемо, классы разные, чудес не случилось.
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ScarlettOgusania
1759261899
ну а что, ожидали, что Кайрат выиграет у Реала..?) Мартынович и Громыко из ФНЛ недавно, класс игроков не сопоставим...
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Томик
1759286529
Удачная игра. Всего пять.
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alex1951
1759309763
Да кабы играл Шава-Чипсоед ,результат был бы 5-0 в пользу,,верблюдов,, Требуется переигровка....а то такая боль 5-0)))
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