Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в Алматы (5:0) благодаря хет-трику Мбаппе

«Кайрат» крупно проиграл «Реалу» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме казахстанская команда пропустила только один гол с пенальти, зато после перерыва соперник забил еще четыре мяча.

Килиан Мбаппе оформил хет-трик, в концовке матча отличились Эдуардо Камавинга и Браим Диас.

В другой встрече «Аталанта» вырвала победу над «Брюгге» – 2:1.

Лига чемпионов. 2 тур Кайрат - Реал - 0:5 (0:1) Текстовая трансляция Голы: 0:1 - К. Мбаппе, 25 (с пенальти); 0:2 - К. Мбаппе, 52; 0:3 - К. Мбаппе, 74; 0:4 - Э. Камавинга, 83; 0:5 - Б. Диас, 90+3. Голосуй за лучшего игрока матча Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче Кайрат Реал Шерхан Калмурза 0% Луиш Мата 0% Александр Мартынович 0% Егор Сорокин 0% Дамир Касабулат 0% Офри Арад 0% Александр Мрынский 0% Еркин Тапалов 0% Валерий Громыко 0% Жоржинью 0% Дастан Сатпаев 0% Олжас Байбек 0% Гиорги Зария 0% Юг Станоев 0% Рикардиньо 0% Эдмилсон 0% Показать всех игроков Тибо Куртуа 0% Фран Гарсия 0% Рауль Асенсио 0% Дин Хейсен 0% Давид Алаба 0% Орельен Чуамени 0% Даниэль Себальос 0% Франко Мастантуоно 0% Арда Гюлер 0% Винисиус 0% Килиан Мбаппе 0% Джуд Беллингем 0% Эдуардо Камавинга 0% Браим Диас 0% Гонсало Гарсия 0% Родриго 0% Показать всех игроков Таблица турнира