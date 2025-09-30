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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Аталанта - Брюгге
Аталанта - Брюгге: обзор матча 30 сентября 2025
Аталанта
30.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
74'
Л. Самарджич (П)
87'
М. Пашалич
38'
Х. Цолис
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Брюгге
Завершен
90'
+5'
89'
Замена
Саид Ромеро
️️️️➡️️
Жоэль Ордоньес
88'
Замена
Шандре Кэмпбелл
️️️️➡️️
Сиссе Сандра
88'
Замена
Бьорн Мейер
️️️️➡️️
Кириани Саббе
Замена
Марко Брешианини
️️️️➡️️
Никола Крстович
88'
ГОЛ! 2:1!
Марио Пашалич
Пас отдал
Юнус Муса
87'
Желтая карточка
Мартен де Рон
81'
75'
Замена
Уго Ветлесен
️️️️➡️️
Карлос Форбс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лазар Самарджич
74'
63'
Замена
Ромео Вермант
️️️️➡️️
Николо Тресольди
Замена
Лазар Самарджич
️️️️➡️️
Эдерсон
61'
Замена
Камалдин Сулемана
️️️️➡️️
Адемола Лукман
61'
Желтая карточка
Юнус Муса
(фол)
58'
Замена
Юнус Муса
️️️️➡️️
Одилон Коссуну
53'
Травма
Одилон Коссуну
52'
Замена
Давиде Дзаппакоста
️️️️➡️️
Раоуль Белланова
46'
45'
+1'
38'
ГОЛ! 0:1!
Христос Цолис
Пас отдал
Николо Тресольди
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Александар Станкович
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
9
Карлос Форбс
ЛВ
8
Христос Цолис
ЛВ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
Брюгге
16
Дани ван ден Хойвел
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
62
Lynnt Audoor
ЦП
6
Людовит Рейс
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
69
Аганор
3
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
15
Пашалич
90
Крстович
22
Лукман
4-1-1-3-1
29
Жекерс
64
Саббе
4
Ордоньес
4
Мехеле
65
Сейс
25
Станкович
20
Ванакен
9
Форбс
11
Сандра
8
Цолис
7
Тресольди
16
Белланова
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
16
Белланова
90
Крстович
4
Брешианини
4
Брешианини
90
Крстович
13
Эдерсон
10
Самарджич
10
Самарджич
13
Эдерсон
22
Лукман
22
Сулемана
22
Сулемана
22
Лукман
3
Коссуну
6
Муса
6
Муса
3
Коссуну
64
Саббе
14
Мейер
14
Мейер
64
Саббе
4
Ордоньес
24
Ромеро
24
Ромеро
4
Ордоньес
9
Форбс
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Форбс
11
Сандра
84
Кэмпбелл
84
Кэмпбелл
11
Сандра
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
Остались в запасе
Аталанта
Брюгге
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
27
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Иван Юрич
16
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Lynnt Audoor
ЦП
6
Людовит Рейс
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
27
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
16
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Lynnt Audoor
ЦП
6
Людовит Рейс
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Аталанта - Брюгге
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
478
539
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.96
0.86
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Атлети Адзурри
Посещаемость:
21950
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