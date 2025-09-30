Семин сказал, кто должен уйти из «Спартака» при увольнении Станковича

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о ситуации в «Спартаке».

«Спартак» уже начинает поправлять свои дела, команда сегодня является конкурентом в борьбе за самые высокие места. Три последних матча выиграны, у клуба хороший подбор игроков. Не все получается быстро, но «Спартак» недалеко от лидирующих команд.

Что касается разговоров о смене тренера, если и менять наставника, то вместе со спортивными руководителями. Решение принималось сообща, значит, и уходить должны вместе. Если этого не происходит, значит, вместе нужно ждать хороших результатов», – сказал Семин.