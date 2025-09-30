Легионер «Спартака» объяснил, почему команда стала сильнее в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о прогрессе красно-белых по сравнению с предыдущим сезоном.

– Если сравнивать с прошлым сезоном, в чeм «Спартак» стал сильнее?

– К нам пришло много хороших футболистов в это трансферное окно. Поэтому, на мой взгляд, по составу «Спартак» точно стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Теперь мы стараемся перестроить нашу игру. И мне кажется, в последних матчах мы играли очень неплохо и показали на что способны.