Легионер «Спартака» объяснил, почему команда стала сильнее в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о прогрессе красно-белых по сравнению с предыдущим сезоном.
– Если сравнивать с прошлым сезоном, в чeм «Спартак» стал сильнее?
– К нам пришло много хороших футболистов в это трансферное окно. Поэтому, на мой взгляд, по составу «Спартак» точно стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Теперь мы стараемся перестроить нашу игру. И мне кажется, в последних матчах мы играли очень неплохо и показали на что способны.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 18 очками после 10 туров.
- В прошлом сезоне команда завершила чемпионат России на 4-м месте.
Источник: Legalbet