  Легионер «Спартака» объяснил, почему команда стала сильнее в этом сезоне

Легионер «Спартака» объяснил, почему команда стала сильнее в этом сезоне

Сегодня, 10:30
3

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о прогрессе красно-белых по сравнению с предыдущим сезоном.

– Если сравнивать с прошлым сезоном, в чeм «Спартак» стал сильнее?

– К нам пришло много хороших футболистов в это трансферное окно. Поэтому, на мой взгляд, по составу «Спартак» точно стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Теперь мы стараемся перестроить нашу игру. И мне кажется, в последних матчах мы играли очень неплохо и показали на что способны.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 18 очками после 10 туров.
  • В прошлом сезоне команда завершила чемпионат России на 4-м месте.

OldenVad
1759218541
Пока не увидел и что стали сильнее и что не плохо показали. С ЦСКА посмотрим ). Лишь бы судейство было нормальным
Ответить
oyabun
1759219798
Игра с армейцами покажет, стали сильнее или наоборот.
Ответить
...уефан
1759220308
...за пару-тройку туров до финиша чемпионата увидим...
Ответить
