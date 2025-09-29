Талалаева назвали «русским Моуринью»: «Может, даже круче»

Нападающий «Балтики» Чинонзо Оффор высоко отозвался о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

«Талалаев – очень эмоциональный тренер. Думаю, всем видна страсть, с которой он отдаeтся футболу.

Я очень рад, что у меня есть возможность поработать с таким тренером. Он по своей натуре победитель.

Он хочет побеждать всегда, в каждом матче. И неважно против кого мы играем.

Я бы сказал, что Талалаев – это русский Моуринью. Может, даже круче. Я правда так считаю», – сказал Оффор.