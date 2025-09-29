Введите ваш ник на сайте
Талалаева назвали «русским Моуринью»: «Может, даже круче»

Сегодня, 19:35
8

Нападающий «Балтики» Чинонзо Оффор высоко отозвался о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

«Талалаев – очень эмоциональный тренер. Думаю, всем видна страсть, с которой он отдаeтся футболу.

Я очень рад, что у меня есть возможность поработать с таким тренером. Он по своей натуре победитель.

Он хочет побеждать всегда, в каждом матче. И неважно против кого мы играем.

Я бы сказал, что Талалаев – это русский Моуринью. Может, даже круче. Я правда так считаю», – сказал Оффор.

  • «Балтика» занимает 6-е место в таблице РПЛ.
  • Калининградцы набрали 17 очков в 10 турах.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Балтика Оффор Чинонзо Талалаев Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1759164586
Представить не трудно как ты отозвался бы о станковиче )
Ответить
Цугундeр
1759164918
«Так свезло мне, так свезло, — думал он, задрёмывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза." "Я бы сказал, что Талалаев – это русский Моуринью. Может, даже круче. Я правда так считаю»
Ответить
СильныйМозг
1759165020
Открываю сайт бомбардир и реклама трусов с глазами на ягодицах, прям, как тату у Номэда и спартач80. :)))
Ответить
mab1011
1759165207
Этот игрок наверное не в курсе, что у нас еще 15 лет назад был русский Моуриньо - это Леня Слуцкий. Поэтому его тренер Траляляев в лучшем случае -калининградский Слуцкий. Но для этого ему нужно не только на МатчТВ красиво говорить но и в чемпионы какой нибудь клуб вывести. А сейчас его заслуга только в том, что он в футбол не играл, но таких у нас как грязи...
Ответить
АлексМак
1759165406
близко к истине
Ответить
Этот чумный мир
1759166974
Значит будут теперь выпинывать ссаными тряпками со всех команд
Ответить
FCSpartakM
1759167362
затянулся крепко, видимо. Хотя Талалайчик может и уровня нынешнего Моура, так же прыгает по клубам.
Ответить
Феликс Михайлов
1759169667
С такой Балтикой даже Мауриньо был бы в глубокой жопе.
Ответить
