Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»

Сергей Ташуев отреагировал на информацию, что он сменит Игоря Шалимова на посту главного тренера «Факела».
– Ко мне из «Факела» никто не обращался. Будет предложение, будем общаться.
– Но вы готовы снова вернуться в «Факел»?
– Почему бы и нет? У меня хорошие отношения с руководством клуба, с коллективом. Это было и в Воронеже, и в «Ахмате», и в «Краснодаре».
- «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
- Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
Источник: «Матч ТВ»