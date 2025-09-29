Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»

Сергей Ташуев отреагировал на информацию, что он сменит Игоря Шалимова на посту главного тренера «Факела».

– Ко мне из «Факела» никто не обращался. Будет предложение, будем общаться.

– Но вы готовы снова вернуться в «Факел»?

– Почему бы и нет? У меня хорошие отношения с руководством клуба, с коллективом. Это было и в Воронеже, и в «Ахмате», и в «Краснодаре».