Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»

Сегодня, 15:39
4

Сергей Ташуев отреагировал на информацию, что он сменит Игоря Шалимова на посту главного тренера «Факела».

– Ко мне из «Факела» никто не обращался. Будет предложение, будем общаться.

– Но вы готовы снова вернуться в «Факел»?

– Почему бы и нет? У меня хорошие отношения с руководством клуба, с коллективом. Это было и в Воронеже, и в «Ахмате», и в «Краснодаре».

  • «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
  • Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.

Еще по теме:
«Факел» определился с заменой для Шалимова 2
Ташуев сформулировал тренерскую особенность Черчесова 1
Ташуев сказал, из-за чего игроки «Спартака» сходят с ума 26
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Шалимов Игорь Ташуев Сергей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lordmrv
1759150402
Круговорот ****** в природе...
Ответить
ScarlettOgusania
1759150586
когда требуешь назначения в Спартак, а тебя приглашают в пердив...)
Ответить
Главные новости
«Бавария» выбрала форварда на замену Кейну
16:04
Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»
15:39
4
«Реал» и «Барселона» узнали соперников в Суперкубке Испании
15:31
1
Реакция Мостового на увольнение Шалимова из «Факела»
15:23
ФИФА подготовила историческое изменение в правила исполнения пенальти
14:55
10
Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»
14:44
6
«Факел» объявил об увольнении Шалимова
14:08
5
«Факел» определился с заменой для Шалимова
13:59
2
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
12
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
1
Все новости
Все новости
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по восьми эпизодам матча с «Ахматом»
15:48
1
Болельщики «Ахмата» оскорбляли Дзюбу
13:33
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
12
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
1
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
13:06
Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
12:58
14
Бывший вратарь «Краснодара» отказался от посещения футбола из-за Fan ID
12:55
4
«Спартак» может расстаться с легионером, потерявшим место в стартовом составе
12:31
5
Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды
12:24
Стало известно, сможет ли Самошников сыграть против ЦСКА
12:14
2
Червиченко указал на везение ЦСКА в матче с «Балтикой»
12:00
3
ФотоСуперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров
11:50
18
Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»
11:33
15
Радимов сказал, чему должен научиться Глушенков
11:17
Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА
10:52
13
В «Балтике» высказались о переходе Талалаева в «Спартак»
10:40
2
Радимов дал совет Станковичу
10:36
11
Дмитриев высказался о дебюте в стартовом составе «Спартака» в РПЛ
10:16
2
«Балтика» собралась оспорить удаление игрока в матче с ЦСКА
10:08
Гайич выразил уверенность в победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби
09:17
12
Тренер «Спартака» высказался о настрое на дерби с ЦСКА
08:25
2
Мостовой объяснил сложности в игре у «Краснодара»
08:15
2
«Спартак» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Зенита»
07:41
3
Два европейских тренера отказали «Спартаку»
01:50
31
Только одна команда ни разу не проиграла в 10 турах РПЛ
01:11
2
Маркиньос объяснил, почему «Спартак» разгромил «Пари НН»
00:51
2
«Сочи» отдал в аренду нападающего
00:29
1
Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 