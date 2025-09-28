Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев обратил внимание на пенальти и удаления в матчах ЦСКА

Талалаев обратил внимание на пенальти и удаления в матчах ЦСКА

Сегодня, 17:46
22

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал первое для его команды поражение в текущем сезоне РПЛ в гостях от ЦСКА (0:1).

– Как воспринимается первое поражение в сезоне?

– Пока никак не воспринимается. Я поблагодарил ребят, хорошая качественная игра, мои футболисты не уступали ни в чем на поле. Пока ощущения поражения нет.

– Два разных тайма. В первом тайме больше удавалось контролировать ситуацию, а во втором таких отрезков было поменьше? Почему?

– Потому что нападающий не цеплялся за мяч, не удовлетворили ни Оффор, ни Хиль. Если бы не было удаления, скорее всего, была бы третья замена нападающего.

Надо смотреть футбол, понимать качество. Думаю, с тем, что происходит, следует поздравить ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут. А болельщикам ЦСКА стоит поразмышлять, что из последних семи игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну.

ЦСКА преподнесли нам сюрпризы с двумя левоногими впереди. Какое‑то время мы к этому приспосабливались, потом справились. В концовке был навал, который закончил голом, это вполне объяснимо.

  • Единственный гол во встрече на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев.
  • Гости играли в меньшинстве с 84-й минуте после удаления Кевина Андраде, получившего вторую желтую карточку.

Челестини оценил результативность Дивеева в сравнении с нападающими ЦСКА
Талалаев назвал 2 клуба, которые показывают лучший футбол в России
ЦСКА лидирует в РПЛ по итогам 10 туров впервые после чемпионского сезона-2015/16
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Талалаев Андрей
subbotaspartak
1759074226
...А болельщикам ЦСКА стоит поразмышлять... Проиграл он, а размышлять им...
Ответить
Ziklop
1759074311
Талалай правильно подметил, чемпионство готовится под ЦСКА... судейки умеют это делать, немного помогая... Но ЦСКА бегущая и молодая команда, думаю они будут чемпионами...
Ответить
andr45
1759074481
«Балтика» абсолютный лидер по нарушениям) 208 фолов и 30 желтых карточек) «Локомотива» 145 фолоа и 30 желтых карточек) У «Пари НН» «Локомотива» есть все шансы потеснить «Локомотива» У этих костоломов 159 фолов 29 желтых карточек)
Ответить
DeStar
1759074842
не уступали ни в чем)) они даже по матчу там не участвовали....
Ответить
Romeo 123
1759074905
Тянут цска за хвост.
Ответить
kazak1975
1759076287
С Балтикой происходит всё по правилам "лифтов". Первые 10 туров- эйфория, затем, закономерный финал во второй половине. Это уже случалось со всеми выскочками. Один минус- тренер неодекват оxеревший.
Ответить
zagrizlik
1759077084
Как был физруком так и остался. Все вокруг виноваты, кроме него.
Ответить
Фердя
1759077444
Хорошо играет команда, отсюда удаления и пенальти у соперника! Ну а Талалаеву надо вернуть на орбиту свой мозг, иначе так можно и вылететь в первую лигу!
Ответить
mab1011
1759077935
Зачем этот комментатор МатчТВ, иногда подрабатывающий тренером, призывает болельщиков ЦСКА поразмышлять об удалениях и пенальти? Об этом соперник должен беспокоится и размышлять. А если у тебя есть вопросы по их назначению-обратись в ЭСК. А этот хитро-сделанный Тру-ла-ла-ев хочет и соперника обоср-ть и очко сберечь, чтобы судьи не отомстили...
Ответить
biber.ru
1759078558
Токсичный человечек.
Ответить
