Талалаев обратил внимание на пенальти и удаления в матчах ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал первое для его команды поражение в текущем сезоне РПЛ в гостях от ЦСКА (0:1).

– Как воспринимается первое поражение в сезоне?

– Пока никак не воспринимается. Я поблагодарил ребят, хорошая качественная игра, мои футболисты не уступали ни в чем на поле. Пока ощущения поражения нет.

– Два разных тайма. В первом тайме больше удавалось контролировать ситуацию, а во втором таких отрезков было поменьше? Почему?

– Потому что нападающий не цеплялся за мяч, не удовлетворили ни Оффор, ни Хиль. Если бы не было удаления, скорее всего, была бы третья замена нападающего.

Надо смотреть футбол, понимать качество. Думаю, с тем, что происходит, следует поздравить ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут. А болельщикам ЦСКА стоит поразмышлять, что из последних семи игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну.

ЦСКА преподнесли нам сюрпризы с двумя левоногими впереди. Какое‑то время мы к этому приспосабливались, потом справились. В концовке был навал, который закончил голом, это вполне объяснимо.