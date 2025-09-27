Лукин рассказал, что изменил Челестини в игре ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о рабочем процессе с главным тренером Фабио Челестини.

– Какие сильные стороны у ПФК ЦСКА при Челестини?

– Мы играем в атакующий, смелый футбол, который вынуждает соперников чаще подстраиваться под нас, обороняться и отбиваться. Мне очень нравится наша игра первым номером. В любой фазе, будь то оборона или атака, мы диктуем свой футбол, и нас боятся. Если охарактеризовать стиль одним словом, то это «смелость».

– Часто ли главный тренер отдельно общается с кем-то из игроков?

– Да, Фабио постоянно индивидуально разговаривает со всеми футболистами. Со мной это бывает часто и на тренировках, и вне рабочего процесса. У нас постоянный диалог, контакт, и очень приятно, когда тренер так коммуницирует. Во-первых, так ты лучше понимаешь, что он от тебя требует. Во-вторых – просто приятно, когда тренер подходит и спрашивает, как ты себя чувствуешь и как твои дела.

Надеюсь, Фабио не против, что я это рассказываю: во время паузы на сборные он лично писал всем ребятам, уехавшим в свои национальные команды, и спрашивал, как мы себя чувствуем и как проходят тренировочные дни. Желал удачи на сборах, говорил, что ждет нашего возвращения в хорошем расположении духа. Очень важно слышать такие слова от главного тренера, это мотивирует биться за него.