Бителло рассказал, как его изменил Карпин

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об изменении своей роли на поле при Валерии Карпине.

– В чeм ваша роль на поле при Карпине отличается от того, что было при Марцеле Личке?

– Сейчас я более атакующий игрок, а при Марцеле часто оказывался чуть глубже, ближе к центру поля. В целом, несмотря на отличия моей роли при этих тренерах, я всегда должен быть готов отдаваться на сто процентов.

– Так в какой роли вам всe-таки самому комфортнее?

– Меня устроит любая роль на поле. Самое важное – помогать команде. Но если выбирать идеальную, назову «десятку» или вингера, который смещается в центр.