В АПЛ появился еще один претендент на Кейна

Сегодня, 09:11

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн захотел вернуться на родину.

Желание купить игрока обозначил «Манчестер Юнайтед», сообщил инсайдер Бен Джейкобс в соцсети. Летом можно будет активировать опцию выкупа Гарри стоимостью 65 миллионов евро.

Кейн хочет вернуться в АПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории турнира.

  • «Бавария» купила Кейна у «Тоттенхэма» летом 2023 года за 95 миллионов евро. Лондонцы тоже не против вернуть форварда.
  • За немцев игрок провел 104 матча, забил 100 голов, сделал 29 ассистов.
  • Контракт до 2027 года.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Манчестер Юнайтед Кейн Гарри
