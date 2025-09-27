В АПЛ появился еще один претендент на Кейна

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн захотел вернуться на родину.
Желание купить игрока обозначил «Манчестер Юнайтед», сообщил инсайдер Бен Джейкобс в соцсети. Летом можно будет активировать опцию выкупа Гарри стоимостью 65 миллионов евро.
Кейн хочет вернуться в АПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории турнира.
- «Бавария» купила Кейна у «Тоттенхэма» летом 2023 года за 95 миллионов евро. Лондонцы тоже не против вернуть форварда.
- За немцев игрок провел 104 матча, забил 100 голов, сделал 29 ассистов.
- Контракт до 2027 года.
Источник: «Бомбардир»