Названы причины, почему Талалаева и Федотова в «Спартаке» не будет

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин не верит, что в клубе окажется Андрей Талалаев или Владимир Федотов.

«Во-первых, пока Деян Станкович продолжает работу. Шорт-лист уже есть, но он лишен смысла при такой нерешительности руководства. У вас тоже может быть список желаний – слетать на Марс, трахнуть молодую Бритни Спирс, забрать себе компанию Била Гейтса.

Нерешительность руководства можно описать так: если Станкович проиграет девять матчей подряд, а десятый выиграет, то его оставят, потому что «после победы увольнять неправильно» и «а вдруг все наладится». Может, впрочем, и наладится.

Во-вторых, если каким-то чудом Станковича все же уберут (если у него не будет даже 15-минутного удачного отрезка), с вероятностью 99,9% новым тренером будет иностранец. Хорошо это или плохо – не знаю, по крайней мере, это не лишено смысла.

В-третьих, Федотов и Талалаев – не самые плохие варианты. Но им дорога в «Спартак» закрыта не только из-за ставки на иностранцев. Боссам не нравится, когда им кого-то навязывают. Именно по этой причине Ивич не стал тренером «Спартака» 1,5 года назад», – написал Борзыкин.