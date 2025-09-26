Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Названы причины, почему Талалаева и Федотова в «Спартаке» не будет

Названы причины, почему Талалаева и Федотова в «Спартаке» не будет

Сегодня, 16:43
3

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин не верит, что в клубе окажется Андрей Талалаев или Владимир Федотов.

«Во-первых, пока Деян Станкович продолжает работу. Шорт-лист уже есть, но он лишен смысла при такой нерешительности руководства. У вас тоже может быть список желаний – слетать на Марс, трахнуть молодую Бритни Спирс, забрать себе компанию Била Гейтса.

Нерешительность руководства можно описать так: если Станкович проиграет девять матчей подряд, а десятый выиграет, то его оставят, потому что «после победы увольнять неправильно» и «а вдруг все наладится». Может, впрочем, и наладится.

Во-вторых, если каким-то чудом Станковича все же уберут (если у него не будет даже 15-минутного удачного отрезка), с вероятностью 99,9% новым тренером будет иностранец. Хорошо это или плохо – не знаю, по крайней мере, это не лишено смысла.

В-третьих, Федотов и Талалаев – не самые плохие варианты. Но им дорога в «Спартак» закрыта не только из-за ставки на иностранцев. Боссам не нравится, когда им кого-то навязывают. Именно по этой причине Ивич не стал тренером «Спартака» 1,5 года назад», – написал Борзыкин.

  • Станковича дисквалифицировали на месяц за агрессивное поведение.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • У Станковича контракт до лета 2027 года.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Федотов Владимир Талалаев Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1758897630
Похоже, что Мишаня сбрендил......
Ответить
Цугундeр
1758897952
)) "Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин." А есть непроспартаковские?) Каждая розовая .. .л.ядота зарабатывает по- своему, либо на критике, либо на дифирамбах. Противный клуб. Противный.
Ответить
Cleaner
1758899206
А потому, что над Спартаком надо РЖАТЬ!!!...)))
Ответить
  • Читайте нас: 