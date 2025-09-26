Введите ваш ник на сайте
Генич назвал хамским поведение Глушенкова

Сегодня, 13:06
6

Комментатор Константин Генич высказался о поведении нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Игрок односложно отвечал на вопросы после гостевого матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Он обиделся, пока шел к позиции, узнав, кто получил приз лучшему игроку матча, и это был не он. При том, что он внес супервклад в победу «Зенита» и был чрезвычайно активен.

Это говорит об амбициозности Глушенкова. Или он пришел всем своим видом показать, что я не буду с вами общаться, потому что еще две-три недели назад вы все особо в меня не верили. Говорили, Максим, надо меняться, Максим, надо то, Максим, надо все. Это был такой вызов с его стороны, что вот я сейчас в порядке, но я вам этого не покажу и не расскажу.

Может быть, но ответы, конечно, не очень хорошие. Он же играет, ну, и для себя, и для папы, и для своих родственников, и для своего благосостояния, для своей девушки, для «Зенита». Все замечательно, но еще и болельщики.

Вот он пришел, он только что выиграл важный матч. Но отвечать «да», «нет», «не знаю», «задайте вопрос Сергею Богдановичу [Семаку]», ну, такое хамское поведение. Мне не понравилось. Лучше, действительно, если бы стоял, молчал, как Гончаренко, и то хотя бы это было красиво было», – сказал Генич.

  • Работавшие в эфире «Матч ТВ» Тимур Журавель и Андрей Аршавин предположили, что Глушенков расстроен из-за выбора лучшего игрока матча – награду дали Луису Энрике.
  • В игре с «Краснодаром» россиянин и бразилец забили по 1 голу и отдали по 1 голевому пасу.

Еще по теме:
Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе 1
Семак высказался о поведении Глушенкова 7
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова 3
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги - видео/фото»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Генич Константин
Комментарии (6)
OldenVad
1758881424
Ну характер у глушенкова говняный конечно
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1758881801
Нужно объявить всеобщий бойкот этим г.о.н.д.о.н.а.м с ,,МАТЧА,,.Ублюдки берега давно попутали.хоть этот глушило и говёный парниша,но в этой ситуации поддерживаю его поведение.
Ответить
...уефан
1758881829
...а с чего ты, Котя, взял, что он тебе, в чём-то должен нравиться, что ты за кутак с бугра?...
Ответить
Дубина
1758882101
Избаловала помойка пацана баблом)))
Ответить
NewLife
1758883593
Для таких, как Генич - no comment))))
Ответить
