Генич назвал хамским поведение Глушенкова

Комментатор Константин Генич высказался о поведении нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Игрок односложно отвечал на вопросы после гостевого матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Он обиделся, пока шел к позиции, узнав, кто получил приз лучшему игроку матча, и это был не он. При том, что он внес супервклад в победу «Зенита» и был чрезвычайно активен.

Это говорит об амбициозности Глушенкова. Или он пришел всем своим видом показать, что я не буду с вами общаться, потому что еще две-три недели назад вы все особо в меня не верили. Говорили, Максим, надо меняться, Максим, надо то, Максим, надо все. Это был такой вызов с его стороны, что вот я сейчас в порядке, но я вам этого не покажу и не расскажу.

Может быть, но ответы, конечно, не очень хорошие. Он же играет, ну, и для себя, и для папы, и для своих родственников, и для своего благосостояния, для своей девушки, для «Зенита». Все замечательно, но еще и болельщики.

Вот он пришел, он только что выиграл важный матч. Но отвечать «да», «нет», «не знаю», «задайте вопрос Сергею Богдановичу [Семаку]», ну, такое хамское поведение. Мне не понравилось. Лучше, действительно, если бы стоял, молчал, как Гончаренко, и то хотя бы это было красиво было», – сказал Генич.