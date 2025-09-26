Угальде высказался о конкуренции с Заболотным

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что конкуренция с другим форвардом команды Антоном Заболотным помогает обоим прогрессировать.

«Я нормально отношусь к тому, что конкуренция за место форварда в стартовом составе в этом сезоне возросла. Я со своей стороны просто стараюсь выкладываться на максимум.

Заболотный – отличный форвард. Он нападающий совсем другого типа, чем я. Но он правда хороший футболист и человек. Рад, что он с нами. Я чувствую конкуренцию с его стороны. Но это здорово, так мы все становимся лучше», – сказал Угальде.