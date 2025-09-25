Кафанов прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о результатах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

Московская команда набрала 12 очков в 9 турах РПЛ.

Они занимают 8-е место в таблице лиги.

– Понимаете, почему такое тяжeлое начало получилось у Валерия Георгиевича в «Динамо»?

– Игрокам московского «Динамо» нужно понять и принять новые требования. Когда в команде идет перестройка – это всегда связано с потерей очков.

Уверен, что «Динамо» находится на стадии прорыва, и в ближайшее время мы увидим команду, которая будет все чаще и чаще побеждать, показывая при этом яркую и результативную игру.

– В расположении сборной вы с Валерием Георгиевичем встретились. Увидели какие-то внутренние переживания у него?

– Нет, увидел уверенного в себе человека, профессионала, который знает, что делает, и знает, что делать дальше.