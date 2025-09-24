Реакция представителя Жерсона на информацию об отъезде игрока из «Зенита»

Лукас Машадо, представитель полузащитника «Зенита» Жерсона, отреагировал на информацию, что игрок вскоре покинет расположение клуба ради восстановления.
«Точные сроки возвращения может назвать только медицинский отдел «Зенита». Слухи об отъезде в Бразилию и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности.
Сейчас Жерсон работает над тем, чтобы как можно скорее вернуться в форму. Он выполняет ту [восстановительную] работу, которую ему дает клуб. Он с нетерпением ждет возможности выйти на поле за «Зенит», – сказал Машадо.
- «Зенит» приобрел 28-летнего Жерсона у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.
- Хавбек провел за петербуржцев 6 матчей.
- В последний раз он выходил на поле месяц назад – 23 августа в игре 6-го тура РПЛ с «Динамо Мх».
