Жерсон может покинуть расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Жерсон пропустил последние матчи команды из-за мышечной травмы, от последствий которой не может восстановиться. Он рассматривает вариант с наймом частного физиотерапевта или даже отъездом из расположения команды на лечение в другой стране.
По самому оптимистичному прогнозу, Жерсон сможет восстановиться к гостевому матчу FONBET Кубка России с «Рубином» 30 сентября, но более вероятно, что к этой дате его возвращения в состав не произойдет.
- «Зенит» приобрел 28-летнего Жерсона у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.
- Хавбек провел за петербуржцев 6 матчей. В последний раз он выходил на поле месяц назад – 23 августа в игре 6-го тура РПЛ с «Динамо Мх».
Источник: ESPN