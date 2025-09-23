Жерсон может покинуть расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Жерсон пропустил последние матчи команды из-за мышечной травмы, от последствий которой не может восстановиться. Он рассматривает вариант с наймом частного физиотерапевта или даже отъездом из расположения команды на лечение в другой стране.

По самому оптимистичному прогнозу, Жерсон сможет восстановиться к гостевому матчу FONBET Кубка России с «Рубином» 30 сентября, но более вероятно, что к этой дате его возвращения в состав не произойдет.