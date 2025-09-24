«МЮ» поборется с «Челси» за вратаря «Милана»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован во вратаре «Милана» Майке Меньяне. Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим хотел бы видеть в команде более опытного голкипера, чем новичок Сенне Ламменс.

«Челси» летом предлагал купить Меньяна за 25 миллионов фунтов, но предложение «синих» было отклонено. Однако лондонцы могут вернуться к кандидатуре француза.

Меньян считается привлекательным вариантом на рынке, поскольку срок его контракта с «Миланом» заканчивается летом 2026 года.