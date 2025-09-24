Дегтярев заявил, что приносит удачу «Зениту»

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал как вручал «Зениту» и его главному тренеру Сергею Семаку трофей за победу в FONBET Кубке России в сезоне-2023/24.
– Премию [«Джентльмен года»] Константину Тюкавину вручали. Очень даровитый футболист, слежу за его карьерой, как и все болельщики. Кстати, в прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните?
– А как же…
– Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашел на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита»!
- В суперфинале Кубка в 2024 году «Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:1.
- Ранее Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Семак.
Источник: «Комсомольская правда»