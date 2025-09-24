Введите ваш ник на сайте
Дегтярев заявил, что приносит удачу «Зениту»

Сегодня, 12:12
2

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал как вручал «Зениту» и его главному тренеру Сергею Семаку трофей за победу в FONBET Кубке России в сезоне-2023/24.

– Премию [«Джентльмен года»] Константину Тюкавину вручали. Очень даровитый футболист, слежу за его карьерой, как и все болельщики. Кстати, в прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните?

– А как же…

– Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашел на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита»!

  • В суперфинале Кубка в 2024 году «Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:1.
  • Ранее Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Семак.

КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Краснодара» 2
14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года» 7
Игнашевич высказался о тратах «Зенита» на легионеров 9
Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Семак Сергей Дегтярев Михаил
subbotaspartak
1758705653
Министр и тот фартовый для зенита... ну ещё бы...
Феликс Михайлов
1758706732
ВВП сказал Дегтярёву, если не вспомишь Семака, то можешь забыть и должности министра.
Смолов раскритиковал поведение Станковича
14:37
2
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
14:27
КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Краснодара»
14:18
2
Кисляк высказался о пенальти в ворота «Сочи»
13:31
Червиченко сказал, когда «Спартаку» нужно продать Угальде
13:19
2
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля
12:55
6
Семшов сказал, что Станковичу нужно сделать в «Спартаке»
12:37
3
Карпина сравнили с персонажем «Мастера и Маргариты»
12:26
3
Назван срок контракта Кузяева с новым клубом
12:19
2
Дегтярев заявил, что приносит удачу «Зениту»
12:12
2
