Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча».

Главную награду получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Его одноклубник Хвича Кварацхелия стал 12-м – Семин работал с грузинским вингером в «Локомотиве».

«Дембеле действительно хорошо играл, у него много титулов за сезон: чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, игрок сборной, чемпион Лиги чемпионов. Это заслуженно.

Всегда вручение «Золотого мяча» проходит во Франции, наверное, тоже какая-то симпатия была к Дембеле. Я думал, что будет кто-то из трех – Дембеле, Ямаль и Хвича – одного я угадал.

Вообще, по завоеванным титулам Хвича был номером один. Ко всему прочему, он был и чемпионом Италии, ключевым игроком команды. Наверное, слишком много факторов учитывали, было много равных претендентов. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно. Для меня ничего неожиданного нет.

Реабилитироваться с 12-го места? Он и так играет на высочайшем уровне. И есть много футболистов на таком уровне, которые не получают «Золотой мяч».

Например, центральный защитник и капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Он тоже достоин этого.

То, что сейчас Хвича занял 12-е место, не повод для разговоров о «реабилитации». В новом сезоне все начинается заново», -сказал Семин.