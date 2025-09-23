Введите ваш ник на сайте
  Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»

Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»

Сегодня, 17:31
7

Владимир Быстров высказался о том, что «Спартак» проводит месяц без главного тренера.

  • Деяна Станковича отстранили за оскорбление судей – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

– Вы думаете, что эти пять матчей без Станковича могут пойти команде на пользу, она может набрать ход?

– Осталось определиться составом и с игрой – и все. Самое легкое осталось. И без тренера попрут, зачем им тренер, блин (смеется).

– «Спартак» может разогнаться?

– Может как разогнаться, так и упасть.

  • В воскресенье «Спартак» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (2:1).
  • Московская команда поднялась на 6-е место в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до 4 очков.
  • Следующий соперник – «Пари НН» (28 сентября).

Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!» 28
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей 24
Быстров одним словом описал игру в дерби «Динамо» – «Спартак» 5
Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Станкович Деян
Комментарии (8)
Интерес
1758638654
Воффку надо бросить на спасение "Спартака", он же легенда...двух клубов единого нефтегазового комплекса страны.
Ответить
Мордаванин
1758639125
ехай вова на рыбалку чем тут нереститься на каждом событьи)
Ответить
TOMSON
1758640646
Учитывая уровень соперников у Спартака точно есть все, чтоб разогнаться..
Ответить
andr45
1758640823
Интересно, что скажет Быстров о квалифицированном Семаке) Например, как он определяется с составом и с игрой) Так только три игрока провели более 80% времени от максимально возможного) Остальные же, начиная с голого короля Энрике до игрочишки всея Америки Жерсона от 50 до 40%)
Ответить
Кривая да нелёгкая
1758641980
Тренер спаму нужен для шумихи! Поэтому у них каждый тренер клоун
Ответить
Кривая да нелёгкая
1758641993
Стыдно за Спартак
Ответить
ScarlettOgusania
1758644473
Алё, Вовка, это тебе клинер звонит, ты можешь разбежаться и упасть где-то в районе удельной..?))
Ответить
18+
  • Читайте нас: 