Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»

Владимир Быстров высказался о том, что «Спартак» проводит месяц без главного тренера.
- Деяна Станковича отстранили за оскорбление судей – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
– Вы думаете, что эти пять матчей без Станковича могут пойти команде на пользу, она может набрать ход?
– Осталось определиться составом и с игрой – и все. Самое легкое осталось. И без тренера попрут, зачем им тренер, блин (смеется).
– «Спартак» может разогнаться?
– Может как разогнаться, так и упасть.
Источник: «О, Родной Футбол!»