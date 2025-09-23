Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой

Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой

Сегодня, 16:42

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, какое финансовое вознаграждение ждет Артема Дзюбу и Федора Смолова, если они согласятся провести очный бой.

«Насколько возможен этот бой? Нереально. Вообще невозможно, потому что нужно такими деньгами удивить Смолова и Дзюбу...

Это ни одна затея с точки зрения бюджета не выдержит. Я готов заплатить им по 25 миллионов рублей. Плюс расходы на организацию.

Я просто понимаю, что такие ребята действительно дорого стоят. По 300 тысяч долларов я им готов заплатить, но они могут сказать, что хотят по миллиону...

Тогда, значит, не договоримся. Я им поэтому ничего и не предлагаю – у них все, что они хотят от жизни, есть.

Если каждому из них дать по четыре месяца на подготовку, то оба покажут определенный уровень. Потому что футболисты, особенно такие топовые, – это физически крепкие люди, готовые функционально и эмоционально.

Они способны на вызовы, не горят в стрессовой ситуации – это очень важно в единоборствах. А так научить человека боксировать или бороться – мы это за четыре месяца сделаем», – заявил Гаджиев.

  • Смолов в мае избил двух человек в «Кофемании».
  • Федор не смог за лето найти себе профессиональную команду и связан сейчас с медийным «БроукБойз».
  • Дзюба выступает в РПЛ за «Акрон».

Еще по теме:
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после» 7
Дзюба встретился с мальчиком, который обвинил его в медлительности
Дзюба пояснил свое мнение, что он лучше Роналду 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Акрон Дзюба Артем Смолов Федор
