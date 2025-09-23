Кузяев согласовал контракт с новым клубом

Переход полузащитника Далера Кузяева в «Ахмат» находится на финальной стадии. На этой неделе хавбек пройдет углубленное медицинское обследование, после чего подпишет контракт.
Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон. Кузяев и «Ахмат» уже согласовали все финансовые условия будущего сотрудничества.
- 32-летний Кузяев летом стал свободным агентом после окончания срока контракта с «Гавром».
- За два года выступлений во французском клубе он сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: Sport24