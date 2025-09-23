Введите ваш ник на сайте
Кузяев согласовал контракт с новым клубом

Сегодня, 12:32
8

Переход полузащитника Далера Кузяева в «Ахмат» находится на финальной стадии. На этой неделе хавбек пройдет углубленное медицинское обследование, после чего подпишет контракт.

Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон. Кузяев и «Ахмат» уже согласовали все финансовые условия будущего сотрудничества.

  • 32-летний Кузяев летом стал свободным агентом после окончания срока контракта с «Гавром».
  • За два года выступлений во французском клубе он сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Кузяев Далер
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1758620879
Ахмат променял на коней))) Точно не из за денег!!!!
Ответить
Алим Терек
1758622194
Даже в основу не пробъётся,стар он уже.
Ответить
ilya43rus
1758622768
Слава Богу не в ЦСКА))
Ответить
FFR
1758623866
Думаю, что Кузяев принесёт пользу Ахмату.
Ответить
...уефан
1758623952
...будет "цепным псом опорной зоны", если его Гавр окончательно не ушатал...
Ответить
zigbert
1758625556
Пожалуй оптимальный вариант.
Ответить
vvv123
1758626006
Успехов Кузе!
Ответить
