Кузяев согласовал контракт с новым клубом

Переход полузащитника Далера Кузяева в «Ахмат» находится на финальной стадии. На этой неделе хавбек пройдет углубленное медицинское обследование, после чего подпишет контракт.

Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон. Кузяев и «Ахмат» уже согласовали все финансовые условия будущего сотрудничества.