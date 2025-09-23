Ташуев – о Станковиче: «Он до конца не понимает, что такое «Спартак»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«То в три центральных защитника играют, то в два, смена позиций в каждом матче. Это говорит о том, что он до конца не понимает, что такое «Спартак». «Спартак» – это агрессивный и атакующий стиль, основанный на тончайшем взаимодействии игроков. Это было и при Константине Бескове, и при Олеге Романцеве. Состав был стабильный, все понимали друг друга с полуслова.

Вообще взаимодействие игроков – это основа футбола. Идет шарахание от итальянского футбола к другому, от одной схемы к другой. Во втором тайме игроки вернулись на свои позиции, Маркиньос налево, а Эсекьель Барко в центр, плюс вышли Пабло Солари и Манфред Угальде, и сразу игра завязалась.

Сначала надо сделать стабильный состав, тогда будет игра. А разные схемы – это неправильно, все должно работать как швейцарские часы. Это как в обучении: нельзя сначала учить слова, а потом алфавит.

Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто – я бывший футболист, я хорошо играл. Ситуация в «Спартаке» достаточно своеобразная, поэтому и нестабильная игра», – сказал Ташуев.