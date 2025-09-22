Боярский выбрал лучшего игрока «Зенита»: «Он молодец»

Болеющий за «Зенит» артист Михаил Боярский высоко отозвался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

Петербуржцы в воскресенье выиграли на выезде у «Краснодара» со счетом 2:0.

Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике.

Всего в этом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

«Понравился автор первого гола Максим Глушенков, он молодец. Даже учитывая, что его один гол не засчитали, но то, что он творит на поле...

Сейчас он лучший игрок у «Зенита», с большой отдачей играли и Вендел, и остальные. Все ребята принесли команде немало пользы», – сказал Боярский.