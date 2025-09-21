Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

У Максима Глушенкова 1+1.

Лучшим в матче признали Луиса Энрике, у которого тоже 1+1.

«Зенит» сократил отставание от 1-го места до 3 очков.

«Победа важна не только для нас, но и для всего чемпионата, не отпустили «Краснодар» далеко. С точки зрения борьбы будет интересно смотреть за противостоянием пяти команд, которые будут вверху. Важно было сегодня победить. По игре, конечно, не все удалось воплотить, и «Краснодар» сегодня молодцы. Мы смогли реализовать свои моменты, «Краснодар» – нет.

В прошлом сезоне «Краснодар» был поудачливее благодаря нашей ошибке, в этом же матче, я думаю, нам победа была нужнее, и удача где‑то нам улыбнулась. Я понимаю уровень давления и ответственности за результат. В целом, за исключением моментов, когда мы позволяли сопернику создавать, обычно после фланговых прострелов, сыграли неплохо, интересный матч для болельщиков», – сказал Семак.