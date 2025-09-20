Карпин отстранил основного игрока «Динамо»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале отстранен от основы. Игрок не поехал на матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Африканец не полетел с «Динамо» на выезд по решению тренерского штаба Валерия Карпина. Причина: Нгамале без оснований не пришел на часть тренировочного занятия. Карпин с такими вещами строг, поэтому из-за несоблюдения трудовой дисциплины Нгамале остался в Москве.

С этим пропуском у камерунца будет всего 4 минуты в последних четырех матчах РПЛ, хотя в эту среду с «Сочи» на Кубок он вышел в основе – казалось, дела у него начали налаживаться», – написал источник.