Карпин отстранил основного игрока «Динамо»

Вчера, 22:04
1

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале отстранен от основы. Игрок не поехал на матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Африканец не полетел с «Динамо» на выезд по решению тренерского штаба Валерия Карпина. Причина: Нгамале без оснований не пришел на часть тренировочного занятия. Карпин с такими вещами строг, поэтому из-за несоблюдения трудовой дисциплины Нгамале остался в Москве.

С этим пропуском у камерунца будет всего 4 минуты в последних четырех матчах РПЛ, хотя в эту среду с «Сочи» на Кубок он вышел в основе – казалось, дела у него начали налаживаться», – написал источник.

  • У камерунца в 2025 календарном году всего 3 результативных действия (1+2).
  • Футболист в «Динамо» 3 года.
  • У 31-летнего игрока контракт до лета.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Динамо Нгамале Муми Карпин Валерий
Комментарии (1)
Интерес
1758396423
Суровый какой эстонец.
Ответить
Карпин отстранил основного игрока «Динамо»
