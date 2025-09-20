Введите ваш ник на сайте
Мостовой назвал фаворита матча «Краснодар» – «Зенит»

Сегодня, 19:05
4

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит».

«Зенит» еле-еле сыграл вничью в Калининграде, там «Балтика» была близка к победе. «Краснодар» в прошлом туре выиграл, в Кубке смотрелся достаточно уверенно половинчатым составом.

Учитывая, что «Краснодар» играет дома, он выглядит чуть предпочтительнее – примерно 55 на 45. Но мы знаем, что «Зенит» – это одна из лучших команд прошедших лет, и состав у «Зенита» приличный», – сказал Мостовой.

  • Игра состоится завтра, 21 сентября.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ, «Зенит» идет 6-м.
  • Петербуржцы проводят 100-й сезон.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мостовой Александр
Интерес
1758384525
Так что, опять нефутбольный человек победит футбольного, или так и будешь "заводить рака за камень"??? Мы такие прогнозы сами горазды делать.
Ответить
...уефан
1758385505
...сказал бы проще, что сам в непонятках, а то 55/45 - не по-царски...
Ответить
СПОРТ 21 века
1758387060
Еле-еле сыграл вничью с Балтикой. Звучит так, словно, Балтика находится там, где и Сочи. Вообще-то Балтика выше Зенита. И она, если не изменяет память, шла фаворитом встречи. Изначально многими было понятно, что Зенит в Калининграде не выиграет. Так что Александру стоило бы чуть поуважительнее относиться к парням Андрея Талалаева...
Ответить
Taps
1758387460
Правильно сказал: прошедших лет ...
Ответить
