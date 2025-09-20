Мостовой назвал фаворита матча «Краснодар» – «Зенит»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит».

«Зенит» еле-еле сыграл вничью в Калининграде, там «Балтика» была близка к победе. «Краснодар» в прошлом туре выиграл, в Кубке смотрелся достаточно уверенно половинчатым составом.

Учитывая, что «Краснодар» играет дома, он выглядит чуть предпочтительнее – примерно 55 на 45. Но мы знаем, что «Зенит» – это одна из лучших команд прошедших лет, и состав у «Зенита» приличный», – сказал Мостовой.