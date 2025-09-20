Директор «Спартака» улетел в ОАЭ за заменой Станковичу

«Спартак» активизировал работу по приглашению главного тренера «Аль-Айна» Владимира Ивича.
По информации писателя, болельщика «Спартака» Андрея Меркина, более известного как Вася-инвалид, спортивный директор москвичей Франсис Кахигао прибыл в ОАЭ, чтобы договориться с руководством «Аль-Айна» о выкупе тренера.
Отступные за Ивича составляют 1 миллион евро. Идут переговоры как с «Аль-Айном», так и с Ивичем.
- У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича контракт до 2027 года.
- В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.
- Ивич тренировал в РПЛ «Краснодар».
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина