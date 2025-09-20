Директор «Спартака» улетел в ОАЭ за заменой Станковичу

«Спартак» активизировал работу по приглашению главного тренера «Аль-Айна» Владимира Ивича.

По информации писателя, болельщика «Спартака» Андрея Меркина, более известного как Вася-инвалид, спортивный директор москвичей Франсис Кахигао прибыл в ОАЭ, чтобы договориться с руководством «Аль-Айна» о выкупе тренера.

Отступные за Ивича составляют 1 миллион евро. Идут переговоры как с «Аль-Айном», так и с Ивичем.