В «Ахмате» ответили, что Черчесов улучшил в команде

Сегодня, 13:03
1

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов раскрыл изменения при главном тренере Станиславе Черчесове.

  • Черчесов по ходу сезона сменил Александра Сторожука.
  • Команда после прихода Черчесова покинула зону вылета.
  • В 5 матчах РПЛ при новом тренере у «Ахмата» 2 победы и 3 ничьи.

«С приходом Черчесова атмосфера в команде стала намного лучше. Такая бодрая, хорошая. Вы и сами видите, что в чемпионате мы до сих пор не проиграли при Станиславе Саламовиче. Это о многом говорит», – сказал Самородов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Самородов Максим Черчесов Станислав
Cleaner
1758375515
Станиславу на самом чеченском верху разрешили взять дубину и гонять обленившихся игроков так, чтобы они в чувство пришли!
