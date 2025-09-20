В «Ахмате» ответили, что Черчесов улучшил в команде

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов раскрыл изменения при главном тренере Станиславе Черчесове.

Черчесов по ходу сезона сменил Александра Сторожука.

Команда после прихода Черчесова покинула зону вылета.

В 5 матчах РПЛ при новом тренере у «Ахмата» 2 победы и 3 ничьи.

«С приходом Черчесова атмосфера в команде стала намного лучше. Такая бодрая, хорошая. Вы и сами видите, что в чемпионате мы до сих пор не проиграли при Станиславе Саламовиче. Это о многом говорит», – сказал Самородов.